Власти Анапы закрыли озеро для туристов

Отмечается, что памятник природы «Кипарис болотный», находящийся в апапском селе Сукко, пересох из-за того, что в Краснодарском крае на протяжении долгого времени не было осадков.

По данным властей Анапы, этим летом на кипарисовое озеро приезжали много туристов. Они заходили в водоем, а по пути вытаптывали сеянцы и повреждали корневую систему деревьев. В связи с этим было принято решение закрыть для туристов памятник природы.

Около озеро поставили информационные стенды.