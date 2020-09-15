Власти Анапы закрыли озеро для туристов
Власти Анапы закрыли доступ к кипарисовому озеру для туристов. Такая меря связана с пересыханием водоема. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Отмечается, что памятник природы «Кипарис болотный», находящийся в апапском селе Сукко, пересох из-за того, что в Краснодарском крае на протяжении долгого времени не было осадков.
По данным властей Анапы, этим летом на кипарисовое озеро приезжали много туристов. Они заходили в водоем, а по пути вытаптывали сеянцы и повреждали корневую систему деревьев. В связи с этим было принято решение закрыть для туристов памятник природы.
Около озеро поставили информационные стенды.