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    15 сентября 2020, 14:32

    Власти Анапы закрыли озеро для туристов

    Анастасия Кременчугская

    Власти Анапы закрыли доступ к кипарисовому озеру для туристов. Такая меря связана с пересыханием водоема. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Отмечается, что памятник природы «Кипарис болотный», находящийся в апапском селе Сукко, пересох из-за того, что в Краснодарском крае на протяжении долгого времени не было осадков.

    По данным властей Анапы, этим летом на кипарисовое озеро приезжали много туристов. Они заходили в водоем, а по пути вытаптывали сеянцы и повреждали корневую систему деревьев. В связи с этим было принято решение закрыть для туристов памятник природы.

    Около озеро поставили информационные стенды.

    Новости SMI.FM