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    23 мая 2022, 17:27

    Власти Анапы расширят городские улицы перед турсезоном

    Мэрия Анапы сообщила о расширении городских улиц перед турсезоном

    Максим Зинкин

    Власти Анапы ведут подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону, расширяют улицы и переделывают транспортные узлы с учетом повышенной автомобильной нагрузки из-за временного закрытия местного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

    Власти Анапы расширят городские улицы перед турсезоном

    «В период курортного сезона прогнозируется увеличение автотранспортной нагрузки. Для обеспечения доступности курорта количество железнодорожных вагонов увеличено вдвое, ведется ремонт центральных улиц», — говорится в сообщении мэрии.

    В железнодорожное расписание добавлены поезда из Минска, Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кирова, Уфы, Смоленска и множества других городов.

    Также глава города Василий Швец дал поручение до конца 2022 года наладить стабильную альтернативу въезда и выезда из города.

    «До конца года мы обязаны обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города. Улицу Мирную предстоит соединить с Анапским шоссе через 2-ю Шевченко, а затем обустроить проезд в направлении Супсехского шоссе», — поставил задачу Швец.

    С начала 2022-го в Анапе уже побывали около 160 тысяч человек — на 8% больше, чем в прошлом году.