Власти Анапы расширят городские улицы перед турсезоном

Власти Анапы ведут подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону, расширяют улицы и переделывают транспортные узлы с учетом повышенной автомобильной нагрузки из-за временного закрытия местного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

«В период курортного сезона прогнозируется увеличение автотранспортной нагрузки. Для обеспечения доступности курорта количество железнодорожных вагонов увеличено вдвое, ведется ремонт центральных улиц», — говорится в сообщении мэрии.

В железнодорожное расписание добавлены поезда из Минска, Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кирова, Уфы, Смоленска и множества других городов.

Также глава города Василий Швец дал поручение до конца 2022 года наладить стабильную альтернативу въезда и выезда из города.

«До конца года мы обязаны обеспечить стабильную альтернативу въезда и выезда из города. Улицу Мирную предстоит соединить с Анапским шоссе через 2-ю Шевченко, а затем обустроить проезд в направлении Супсехского шоссе», — поставил задачу Швец.

С начала 2022-го в Анапе уже побывали около 160 тысяч человек — на 8% больше, чем в прошлом году.