Владыка Ювеналий рассказал в воскресной проповеди о гражданском долге

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рассказал о важности гражданского долга в воскресной проповеди. По его словам, изменения в Конституцию касаются не только страны, но и каждого человека.

«В нашей стране будет проводиться всеобщее голосование по восполнению, и я бы сказал обогащению, нашей Конституции, основного закона РФ, по которому мы все живем. И наш гражданский долг — принять участие в нем, потому те дополнения в Конституцию касаются и безопасности России, и блага каждого гражданина, и, значит, каждого из нас», — сказал владыка Ювеналий.

Митрополит Крутицкий и Коломенский провел воскресную службу в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Сейчас службы проводят уже внутри церквей, соблюдая меры предосторожности.

Успенский храм вмешает чуть больше ста прихожан. Чтобы во время службы не произошло столпотворения, на полу нанесли разметку: так прихожане соблюдают дистанцию в полтора метра. В церкви есть все средства защиты для служителей и для посетителей.

Мы просим людей при посещении храма носить маски и обрабатывать руки специальными средствами при входе в храм. Ну, а если человек чувствует недомогание, либо температуру, либо болеет, конечно, мы просим, чтобы они остались в это время дома под надзором врачей Максим Янышевский клирик Новодевичьего монастыря.

Священнослужители не скрывают радости от того, что верующие могут посещать храмы во время службы. Во время изоляции они транслировали праздничные службы онлайн, прихожане тоже оставались на связи через социальные сети.

«Мы все равно, так или иначе, люди социальные, мы живем в коллективе. Помимо духовной жизни, есть еще и мирская, эти моменты тоже необходимо проживать, осознанно идти и выбирать то, что по душе», — отметила прихожанка Успенского собора Дарья Ефремова.

Произнося проповедь, митрополит Ювеналий заменил слова «поправки в Конституцию» на «обогащение Конституции». В День всех святых русской земли он призвал вдохновляться мудростью подвижников церкви.