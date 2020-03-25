Владивосток ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока решили ввести в городе режим повышенной готовности. Меры приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Число зараженных в Приморье увеличилось.

Постановление об особом режиме уже подписал глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе администрации дальневосточной столицы.

В городе работает оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. В режим повышенной готовности привели все службы.

В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти уточнили, что в ближайшее время откроются изоляционные пункты. Специалисты подыскивают подходящие помещения, где разместят людей с подозрением на коронавирус.

Сейчас во Владивостоке постоянно дезинфицируют салоны автобусов, троллейбусов, трамваев и фуникулера. Обработку делают в детских садах, школах и общественных местах.

По состоянию на 24 марта, в Приморье было два случая заражения коронавирусной инфекцией. За людьми наблюдают медики.

За рубежом вирус подхватили и два сотрудника авиационного завода «Прогресс». Они заболели в командировке, рассказал РИА «Новости» представитель предприятия.

«В настоящий момент оба сотрудника находятся на территории принимающей стороны на карантине, их состояние стабильно», — уточнили на заводе.

Первые два случая заражения в Приморском крае выявили у местных жителей, которые вернулись из Европы и Мексики. Состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное, они легко переносят заболевание.

Всего в России подтвердили 495 случаев заболевания COVID-19. По всему миру насчитывают более 420 тысяч зараженных. В Сингапуре ученые создали тест, который способен выявить коронавирус за пять минут.