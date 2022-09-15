Владивосток обновится по завершению ВЭФ-2022 | 360°

Общество 15 сентября 2022, 20:17 Поделиться Telegram

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Viber Владивосток обновится по завершению ВЭФ-2022

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Во Владивостоке уже в седьмой раз проходит Восточный экономический форум. После него в столице Дальнего Востока ожидаются кардинальные изменения, передает сайт zr.media.

По данным издания, во Владивостоке появятся «ПРОФиШКОЛА», мультимедийный центр «Союзмультпарк» и современная школа в микрорайоне Снеговая Падь.

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На полях ВЭФ 7 сентября заключили концессионное соглашение о возведении новой школы к 2024 году. На следующий день прошла торжественная церемония закладки «капсулы времени» в районе Анны Щетининой. Здесь через два года будет стоять новая школа.

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В ходе ВЭФ-2022 ключевой стала тема образования и воспитания будущего поколения. На сессии эксперты поговорили о новых подходах к системе образования.

Так с этого года в школах города будут вводиться дисциплины дополнительного образования. Например, во время уроков технологии школьники смогут изучать робототехнику, а в субботу занятия будут формировать под интересы учащихся.

Первый замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что третьим уроком физкультуры в школе должны стать шахматы. А ученики выпускных классов должны посещать университеты, где им будут преподавать педагоги из вузов.

Кроме того, в рамках ВЭФ было подписано соглашение между первым заместителем гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Эльвирой Нургалиевой и Дмитриенко о запуске пилотного проекта по повышению качества школьного математического образования во Владивостоке.

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