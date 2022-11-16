Общество 16 ноября 2022, 07:22 Владислав Овчинский: открылась запись на новый курс "Московской технической школы" Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В столице стартовала запись на новый курс Московской технической школы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Курс создан новым партнером "Московской технической школы" — МАИ. Городские инженеры, которые имеют среднее и высшее профессиональное образование, благодаря программе могут получить базовые навыки в области прототипирования изделий. Также их научат применять компьютерные технологии на производстве.

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По словам Овчинского, сегодня в компаниях, работающих в сфере аддитивных технологий, не хватает грамотных специалистов с навыками и опытом работы с современными технологиями.

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«Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в „Московской технической школе“ запустилось направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города», — сказал Овчинский.

Он отметил, что в партнерстве с Московским авиационным институтом, специалисты разработали онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство.

На курсе инженерам расскажут о современных способах производства изделий, они смогут освоить виды трехмерного моделирования объектов и изучить технологии печати ABS– и PLA-пластиками. После прохождения аттестации студентам предоставят сертификаты о повышении квалификации.

Руководитель направления «Аддитивные технологии» в МАИ Андрей Рипецкий отметил, что команда школы подготовила такой онлайн-курс, который поможет инженерам быстро и эффективно освоить теоретические и практические основы 3D-печати.

«Курс „Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство“, безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса», — добавил Рипецкий.

Всего в школе подготовили восемь образовательных направлений, среди которых «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».