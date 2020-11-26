«Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он заметил, что главная проблема России сейчас заключается в людях, которые разрушили советское общество и до сих пор пытаются навязать чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по нынешний день.