Общество 14 ноября 2022, 15:57 Владимирский суд заблокировал сайт российского издания RTVI Readovka: суд Владимира заблокировал сайты «Викиновости» и RTVI РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск военной прокуратуры о блокировке сайтов ряда СМИ. Недоступными стали сайт «Викиновости» и сайт RTVI, страница казахстанского издания NUR.kz и одна страница на Livejournal. Об этом сообщило интернет-издание Readovka.

Исковое заявление зарегистрировали в конце сентября. Причина блокировок неизвестна. В карточке дела также не рассказали, попали под блокировку определенные страницы с сайтов или интернет-ресурсы целиком. Пока что все страницы, кроме Livejournal, открываются.

Реклама

Ранее стало известно, что американская компания Meta Platforms* не стала направлять кассационную жалобу на решение Тверского суда Москвы о признании ее деятельности экстремистской. Весной деятельность соцсетей признали Instagram*** и Facebook**, принадлежащих Meta*, экстремистской. Работа этих онлайн-площадок запрещена в России.

Реклама

*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

***Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.