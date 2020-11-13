Владимирский губернатор Сипягин заболел COVID-19

У губернатора Владимирской области Владимира Сипягина поднялась температура. Он вызвал врача и решил остаться дома до результатов теста на COVID-19. Спустя сутки он узнал, что анализ положительный.

«Друзья! Сегодня из-за поднявшейся температуры я вынужден был вызвать домой участкового врача. Симптомы, которые могут быть в том числе и при COVID-19, — однозначный повод проявить сознательность и остаться в самоизоляции в ожидании результатов проведенного исследования. Пока не получил результаты, работаю удаленно», — написал Сипягин в Instagram.

Спустя сутки он опубликовал новый пост, в котором сообщил, что у него выявили COVID-19.

«Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», — доложил обстановку губернатор.

За все время пандемии во Владимирской области выявили 11 041 случай заражения коронавирусом. От COVID-19 в регионе умерли 277 человек.