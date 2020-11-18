Владимирский губернатор решил лечиться от COVID-19 в Москве, чтобы не занимать койку в обычной больнице

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что его решение проходить лечение в частной клинике в Москве может спасти кому-то жизнь. По его мнению, так он не будет занимать койку в городской владимирской больнице и врачи смогут спасти пациента в более тяжелом состоянии.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь», — написал он на своей странице в Instagram.

Сипягин также рассказал, что несколько дней перед госпитализацией лечился амбулаторно по месту жительству — во Владимире. Но когда состояние ухудшилось, решил продолжить лечение в столице.

В пятницу, 13 ноября, у губернатора поднялась температура, он вызвал врача и решил оставаться дома, пока не будут готовы результаты теста на коронавирус. Через сутки его опасения подтвердились.