Владимирских зрителей на спектакле про ковид защищали «веревочками»

Во Владимире прошла премьера спектакля про коронавирус. По своему замыслу, он многому должен был научить зрителей. Но местные журналисты увидели на представлении сплошное нарушение мер безопасности.

Небольшой ролик с отрывками спектакля на свое странице выложил губернатор области Владимир Сипягин. На кадрах можно разглядеть зрителей — их много, но в масках не все. Также непонятно, была применена шахматная рассадка.

В пресс-службе губернатора прокомментировали ситуацию и сказали, что маски проверялись на входе, также сотрудники замеряли температуру, а на входе в зрительский зал стоял антисептик. Кроме того, между местами был выдержан рекомендуемый интервал.

«Каждые два сидения были обмотаны веревочкой, где нельзя было сидеть. Это то, что рассказывали наблюдатели. По поводу масок — все, кто уважает людей, были в масках», — передает издание «Подъем» слова представителя ведомства.

В пресс-службе добавили, что запрета на проведение культурных мероприятий в регионе нет, поэтому вопрос об «этичности не имеет под собой никаких оснований».

К слову, в ноябре губернатор Владимирской области переболел COVID-19. Он решил проходить лечение в московской частной клинике — как он сам объяснил, чтобы не занимать койку для местных жителей.