Владимирские власти на период пандемии передали врачам иномарки
На период пандемии во Владимире местные власти передали врачам иномарки, чтобы они успевали ко всем больным жителям. Об этом сообщило ОТР.
Отмечается, что из автопарка областной администрации к услугам медиков передали два десятка черных Hyundai и Toyota.
«Сегодня все мои педиатры обеспечены автомашинами, лабораторная служба имеет автомашину для забора мазков и анализов», — поделилась главврач Детской городской поликлиники № 1 Татьяна Максимова.
По ее словам, проводится профилактическая работа — прививки и диспансеризация хронических больных, которые не могут сами прийти в медучреждение.