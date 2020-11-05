Владимирские власти на период пандемии передали врачам иномарки

Отмечается, что из автопарка областной администрации к услугам медиков передали два десятка черных Hyundai и Toyota.

«Сегодня все мои педиатры обеспечены автомашинами, лабораторная служба имеет автомашину для забора мазков и анализов», — поделилась главврач Детской городской поликлиники № 1 Татьяна Максимова.

По ее словам, проводится профилактическая работа — прививки и диспансеризация хронических больных, которые не могут сами прийти в медучреждение.