Владимирская чиновница осуждена за незаконную вырубку леса

Бывшую главу села Кипревское в Киржачском районе Владимирской области приговорили к условному сроку за незаконную вырубку леса. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие установило, что женщина заключила контракт с предпринимателем на благоустройство территории и велела подрядчику вырубить деревья, не получив на это разрешение. Было уничтожено около 70 деревьев, ущерб оценили в 2,3 миллиона рублей.

Чиновницу приговорили к трем годам лишения свободы условно. Свою вину она не признала.