Владимира Путина попросили поддержать грантами туристическую отрасль

По данным издания, члены союза предложили включить в перечень направление по развитию и поддержке въездного и внутреннего туризма.

«Благодаря поддержке государства представители туриндустрии имеют возможность реализовывать свои идеи через различные инструменты, в том числе через гранты», — обратил внимание вице-президент и исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.