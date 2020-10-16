Владимира Путина попросили поддержать грантами туристическую отрасль
ОСИГ (Общенациональный союз индустрии гостеприимства) попросил главу государства Владимира Путина расширить список грантовых направлений. Об этом сообщил портал News.ru.
По данным издания, члены союза предложили включить в перечень направление по развитию и поддержке въездного и внутреннего туризма.
«Благодаря поддержке государства представители туриндустрии имеют возможность реализовывать свои идеи через различные инструменты, в том числе через гранты», — обратил внимание вице-президент и исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.