Владимира Меньшова проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с режиссером и актером Владимиром Меньшовым прошло в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Его проводили в последний путь аплодисментами.

После гражданской панихиды гроб с телом режиссера доставят в Красное Село. В местном храме Покрова Пресвятой Богородицы пройдет отпевание. Похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище Москвы.

На гражданскую панихиду для прощания с режиссером фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» пришли знаменитые артисты и ученики Владимира Меньшова.

Бывшие студенты вспоминали своего мастера как очень доброго и чуткого человека, который во всем помогал начинающим актерам.

«Владимир Валентинович был нашим мастером, учителем, отцом, очень много нам дал. Поэтому мы здесь», — признался один из учеников режиссера.

По их словам, на курсе, который Меньшов вел со своей женой, актрисой Верой Алентовой, любовь просто витала в воздухе. Так же, как было в его картинах.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в своей прощальной речи заявил, что Владимир Меньшов был настоящим патриотом России и искренне любил людей. Он поделился рассказом, как вместе с режиссером ездил в Астрахань и на Алтай.

«Он мне сказал: „Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима. Иначе озлобится. Все фильмы Володи как раз об этом. О любви к народу“», — подчеркнул артист.

Актриса Вера Алентова тоже приехала на церемонию прощания с мужем. Последние недели она находилась в больнице с коронавирусной инфекцией.

Режиссер Владимир Меньшов скончался в одной из московских больниц в минувший понедельник 5 июля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.