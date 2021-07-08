Народного артиста России, режиссера, лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена на центральной аллее рядом с местом захоронения актера Василия Ланового.

Гражданская панихида по Меньшову прошла в Большом зале Дома кино, после гроб с телом режиссера перевезли в храм в Красном Селе для отпевания. В последний путь кинематографиста провожали продолжительными аплодисментами.

На церемонии прощания присутствовали близкие, коллеги, друзья и поклонники Меньшова. Смогла приехать и его вдова Вера Алентова. Сегодня утром ее выписали из больницы. Также траурное мероприятие посетили глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актеры Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Александр Олешко, Максим Аверин и многие другие.

Меньшов скончался 5 июля. Ему был 81 год. Причиной стали последствия коронавируса.