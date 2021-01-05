Владимира Коренева похоронили в Москве

Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве. На церемонии прощания в последний путь его проводили аплодисментами.

«Владимира Борисовича похоронили на Введенском кладбище», — сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский», процитировало РИА «Новости».

Попрощаться с артистом утром 5 января пришли его родные, друзья и коллеги. Аплодисменты звучали даже после того, как гроб вынесли из помещения.

Владимир Коренев ушел из жизни 2 января в возрасте 81 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Окончил ГИТИС и поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. Сейчас это Электротеатр «Станиславский». Известность Кореневу принесла роль в фильме «Человек-амфибия». Еще актера можно увидеть в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон Кихота», «Сыны Отечества, «Освобождение» и многих других.