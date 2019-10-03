Владимир Соловьев резко и с юмором отреагировал на идею льгот «жертвам перестройки»

Ранее Чернышов выступил с требованием создать новую для России льготную категорию граждан: так называемые «жертвы перестройки». С ним он обратился в адрес министра труда РФ Максима Топилина. Таковыми депутат предложил признать жителей, на судьбе которых максимально негативно отразились реформы второй половины 1980-х годов в СССР, широко известные как «перестройка». Идейным вдохновителем перестройки был тогдашний глава государства Михаил Горбачев. Как заявил Чернышов, последовавшие перемены повлекли за собой геополитическую и гуманитарную катастрофу в 1990-х годах для многомиллионного населения СССР. Он указал, что в период перестройки были зафиксированы падение рождаемости и рост смертности. Наиболее пострадавшей когортой депутат счел граждан, которым на тот момент было от 25 до 45 лет. Эта категория уходит из жизни в более раннем возрасте, много болеет и, как следствие, нуждается в дополнительной социальной поддержке.

Инициатива Чернышова затрагивает огромное число жителей нашей страны, из-за чего получила множество комментариев. Одним из тех, кто попадает по возрасту в группу чернышовских «жертв перестройки» оказался и известный телеведущий Владимир Соловьев. Его реакция на просьбу прокомментировать заявление депутата отличается долей юмора.

«Кто я, чтобы комментировать такое? Я, конечно, близок к практикующим психиатрам, но диплома все-таки у меня пока нет!», — отметил телеведущий.

СМИ предприняли попытки получить комментарий главы корпорации РОСНАНО Анатолия Чубайса, который стоял у самых истоков тогдашних реформ. Именно его часто обвиняли в бедах времен заката СССР и называли одним из «прорабов перестройки». Однако Чубайс оказался для комментариев недоступным.