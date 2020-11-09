Владимир Соловьев предложил скинуться на покупку Одессы

Так он отреагировал на предложение члена Совета Федерации Сергея Цекова властям Украины отказаться от южных областей в пользу России, если будет снесен памятник Екатерине II в Одессе.

«Выкупить из рабства братский народ и земли — отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», — подчеркнул ведущий.

Соловьев напомнил, что в истории уже были случаи, когда Россия купила город на территории Украины. Ведущий заявил, что в 1686 году наша страна приобрела Киев у Речи Посполитой. Журналист предложил не ограничиваться лишь Одессой. По его словам, можно купить сразу все до Приднестровья.

«Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок», — уточнил Соловьев.

Он добавил, что «тем, кто требует снести памятники Екатерине II в Одессе, неплохо было бы сначала изучить ее биографию». Телеведущий предупредил, что такими действиями можно спровоцировать иски от стран Евросоюза, к которым правительница имела прямое отношение по факту рождения.