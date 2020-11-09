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    09 ноября 2020, 17:07

    Владимир Соловьев предложил скинуться на покупку Одессы

    Полина Петрова

    Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил олигархам и другим жителям нашей страны собрать деньги на покупку Одессы, пишет газета «Взгляд».
    Владимир Соловьев предложил скинуться на покупку Одессы

    Так он отреагировал на предложение члена Совета Федерации Сергея Цекова властям Украины отказаться от южных областей в пользу России, если будет снесен памятник Екатерине II в Одессе.

    «Выкупить из рабства братский народ и земли — отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», — подчеркнул ведущий.

    Соловьев напомнил, что в истории уже были случаи, когда Россия купила город на территории Украины. Ведущий заявил, что в 1686 году наша страна приобрела Киев у Речи Посполитой. Журналист предложил не ограничиваться лишь Одессой. По его словам, можно купить сразу все до Приднестровья.

    «Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок», — уточнил Соловьев.

    Он добавил, что «тем, кто требует снести памятники Екатерине II в Одессе, неплохо было бы сначала изучить ее биографию». Телеведущий предупредил, что такими действиями можно спровоцировать иски от стран Евросоюза, к которым правительница имела прямое отношение по факту рождения.