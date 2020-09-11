Владимир Солодов обозначил приоритеты в развитии Камчатки

«В перспективе в стратегии развития Камчатского края я буду делать ставку именно на устойчивые зеленые технологии экономического развития», — обозначил Солодов.

В частности, речь идет о рыбе, воспроизводстве и добыче водных биоресурсов, туризме и задействовании логистических возможностей края.

Врио главы Камчатки добавил, что поставил себе планку создать до 2025 года 10 тысяч рабочих мест в этой сфере.

«Туризм на особо охраняемых территориях будет фактором, на который мы будем делать упор, основным нашим конкурентным преимуществом», — обозначил Солодов.