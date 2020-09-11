Владимир Солодов обозначил приоритеты в развитии Камчатки
Врио главы Камчатского края Владимир Солодов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным основные направления в развитии региона. Об этом сообщила газета «Взгляд».
«В перспективе в стратегии развития Камчатского края я буду делать ставку именно на устойчивые зеленые технологии экономического развития», — обозначил Солодов.
В частности, речь идет о рыбе, воспроизводстве и добыче водных биоресурсов, туризме и задействовании логистических возможностей края.
Врио главы Камчатки добавил, что поставил себе планку создать до 2025 года 10 тысяч рабочих мест в этой сфере.
«Туризм на особо охраняемых территориях будет фактором, на который мы будем делать упор, основным нашим конкурентным преимуществом», — обозначил Солодов.