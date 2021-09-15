Ушел из жизни муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский

Владимир Сиротинский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он был мужем политика, журналиста и писателя Ирины Хакамады. О смерти супруга она сообщила в соцсетях.

«Последний сэт мужа. Он ушел», — написала Хамакада в Stories в Instagram.

Она не стала раскрывать причину смерти супруга и какие-либо еще подробности. Как уточнил портал Super.ru со ссылкой на представителя политика, к смерти бизнесмена привели проблемы с сердцем.

Владимир Сиротинский родился 15 марта 1956 в Москве. Он стал для Ирины Хакамады четвертым мужем. В 1997 году у пары родилась дочь, у которой диагностировали синдром Дауна. Девочку назвали Марией. В 2004 году врачи нашли у ребенка лейкоз, который удалось вылечить.

В 2017 году Сиротинский начал работать управляющим директором образовательной платформы для изучения и практики иностранных языков Lingualeo. Он также являлся финансовым консультантом и предпринимателем.

Во время участия в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Хакамада рассказывала, что решила придерживаться с мужем свободных отношений. По ее словам, она спокойно относилась к изменам супруга. Также Хакамада отмечала, что именно Сиротинский предложил ей стать кандидатом на пост президента в 2004 году.