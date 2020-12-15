Владимир Шемякин сложил полномочия гендиректора Росгосцирка

Уточняется, что управленец уже написал заявление об уходе с должности. Последним рабочим днем гендиректора станет 15 декабря. Ведомство собирается провести конкурс на руководящий пост Росгосцирка до конца нынешнего года, пишет «ПолитРоссия».

Советник главы учреждения Сергей Беляков будет исполняющим обязанности генерального директора до завершения конкурсных мероприятий.