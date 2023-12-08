Общество 08 декабря 2023, 13:08 Владимир Путин поздравил редакцию «Вечерней Москвы» со 100-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил редакционный коллектив газеты «Вечерняя Москва» со 100-летием выхода первого номера, передала «Вечерняя Москва».

Президент поблагодарил журналистов за труд, ответственное отношение к делу и пожелал здоровья и успехов.

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Путин отметил, что нынешний редакционный коллектив бережет творческое наследие предшественников, стремится отвечать запросам читателей и постоянно поддерживает диалог со своей аудиторией.