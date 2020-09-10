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    10 сентября 2020, 13:22

    Владимир Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Путин, президент России, поздравил Ларису Долину, заслуженную артистку РФ, с юбилеем. Певице исполнилось 65 лет. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Лидер России направил исполнительнице поздравительную телеграмму. Ее опубликовали на сайте Кремля. Президент отметил, что певица вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатив традиции эстрадной и джазовой школы.

    «На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех», — написал Путин в телеграмме.

    Он также подчеркнул, что такая востребованность, как у Долиной, является заслуженной наградой за ее прекрасный талант, которым она делится с россиянами.

    Президент пожелал певице благополучия и здоровья.

    Долина родилась 10 сентября 1955 году в Баку. Сначала она выступала в составе джазовых ансамблей, затем перешла на эстраду. Получила известность после исполнения песни «Три белых коня» для фильма «Чародеи» (певица исполняла ее детским фальцетом).

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