Владимир Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

Лидер России направил исполнительнице поздравительную телеграмму. Ее опубликовали на сайте Кремля. Президент отметил, что певица вписала яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатив традиции эстрадной и джазовой школы.

«На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех», — написал Путин в телеграмме.

Он также подчеркнул, что такая востребованность, как у Долиной, является заслуженной наградой за ее прекрасный талант, которым она делится с россиянами.

Президент пожелал певице благополучия и здоровья.

Долина родилась 10 сентября 1955 году в Баку. Сначала она выступала в составе джазовых ансамблей, затем перешла на эстраду. Получила известность после исполнения песни «Три белых коня» для фильма «Чародеи» (певица исполняла ее детским фальцетом).