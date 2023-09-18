Общество 18 сентября 2023, 19:39 Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте» Президент России подписал указ об использовании «цифрового паспорта» unsplash.com

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Указ президента определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

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Глава государства поддержал соответствующую идею в феврале 2023 года на совещании с членами правительства России. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит использовать смартфон вместо оригинала паспорта в простых бытовых ситуациях, сообщили «Известия».

Согласно проекту Минцифры о «цифровом паспорте», россияне смогут предоставлять персональные данные с помощью мобильного приложения портала «Госуслуги».