18 сентября 2023, 19:39
Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Президент России подписал указ об использовании «цифрового паспорта»
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Указ президента определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.
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Глава государства поддержал соответствующую идею в феврале 2023 года на совещании с членами правительства России. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, которая позволит использовать смартфон вместо оригинала паспорта в простых бытовых ситуациях, сообщили «Известия».
Согласно проекту Минцифры о «цифровом паспорте», россияне смогут предоставлять персональные данные с помощью мобильного приложения портала «Госуслуги».
Паспорта
Владимир Путин
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