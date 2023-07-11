Общество 11 июля 2023, 15:39 Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников «Вечерней Москвы»

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Согласно распоряжению президента России Владимира Путина более 30 сотрудников газеты «Вечерняя Москва» получили грамоты или благодарности от президента, передала «Вечерняя Москва».

Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов получили Почетные грамоты Президента России. Остальным сотрудникам выразили благодарность.

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«Безусловно, это мотивация для коллектива работать лучше, запускать новые творческие проекты и шагнуть с новыми силами в новое столетие! — заявил Георгий Рудницкий.

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