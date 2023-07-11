11 июля 2023, 15:39
Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников «Вечерней Москвы»
Согласно распоряжению президента России Владимира Путина более 30 сотрудников газеты «Вечерняя Москва» получили грамоты или благодарности от президента, передала «Вечерняя Москва».
Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов получили Почетные грамоты Президента России. Остальным сотрудникам выразили благодарность.
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«Безусловно, это мотивация для коллектива работать лучше, запускать новые творческие проекты и шагнуть с новыми силами в новое столетие! — заявил Георгий Рудницкий.
Журналистика
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