Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в сферах ТЭК и финансов

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах топливно-энергетического сектора и финансов из-за недружественных действий организаций и стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, до конца 2022 года запрещены любые сделки с долями, которые принадлежат фирмам недружественных государств, в том числе дочерними компаниями стратегических предприятий.

Ограничение распространяется на все акционерные общества и стратегические предприятия, в том числе дочерние компании, такие как «Харьягу» и «Сахалин-1».

Указ касается сделок с пользователями всех крупных месторождений угля, газа и нефти, морских и шельфовых участков недр, металлов платиновой группы, лития, золота, алмазов, меди, бериллия, ниобия, тантала, кобальта, никеля, редких земель иттриевой группы, особо чистого кварцевого сырья и урана.

Центральному банку и Кабинету министров поручено в течение 10 ближайших дней предоставить президенту список организаций в ТЭК, которые заняты его ремонтом и техническим обслуживаем, а также банков, сделки с долями иностранцев в которых также будут запрещены.

Указ вступил в силу со дня его подписания, срок действия могут продлить.