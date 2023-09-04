Общество 04 сентября 2023, 19:22 Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Вечерней Москвы»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу акционерного общества Редакция газеты «Вечерняя Москва». Такой указ опубликовали на портале правовых актов, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, президент присвоил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» старшему обозревателю «ВМ» Кузьминой Ольге и обозревателю «ВМ» Покровской Наталии почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации», поблагодарив их за многолетнюю плодотворную работу.

Реклама

Отмечается, что ранее высокую оценку своей трудовой деятельности от президента получил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.