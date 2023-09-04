04 сентября 2023, 21:16
Владимир Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири — 2»
Путин: Россия рассматривает возможность ускорить строительство «Силы Сибири — 2»
Россия рассматривает возможность ускорения строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту «Мурманский СПГ», сообщил ТАСС.
В непростых условиях Россия не только подтверждает свою самодостаточность и независимость, но и занимает ключевые позиции в мировой экономике, подчеркнул глава государства. С учетом хороших перспектив для расширения партнерства с дружественными странами, РФ может ускорить возведение «Силы Сибири — 2», отметил Путин.
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«Работаем без всякого преувеличения уверенно и самодостаточно», — добавил президент.
По его словам, также прорабатывается проект газового хаба в Турции. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября.
Президент ранее отметил, что Россия готова обеспечивать Турцию и третьи страны голубым топливом, так как РФ была и будет надежным поставщиком газа.
Газ
Сибирь
Владимир Путин
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