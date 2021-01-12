Владимир Познер одобрил планы демократов объявить импичмент Дональду Трампу

«Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет», — отметил телеведущий.

Познер подчеркнул, что необходимо воплотить идею в жизнь в ближайшее время. Он заметил, что к политику относятся по-разному во всем мире. Так, в России его по сей день оценивают довольно позитивно. При этом в Западной Европе на Трампа с самого смотрели с подозрением.

По мнению журналиста, в США действующий президент представлял ультраконсервативное крыло. Он пояснил, что в Штатах примерно половину населения составляют малообразованные, мало зарабатывающие люди.

«Для них он был своим, он говорил те слова, которые от него хотели услышать», — уточнил Познер.

Он добавил, что для других граждан Трамп был «человеком, который разрушал Конституцию, мечту и веру».