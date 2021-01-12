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    12 января 2021, 17:24

    Владимир Познер одобрил планы демократов объявить импичмент Дональду Трампу

    Полина Петрова

    Российский журналист Владимир Познер одобрил планы демократов объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Он объяснил, почему конгрессмены торопятся сделать это за восемь дней до истечения срока полномочий лидера Штатов, пишет ИА НСН.
    Владимир Познер одобрил планы демократов объявить импичмент Дональду Трампу

    «Да, поддерживаю. Импичмент будет означать, что Трамп не сможет больше никогда баллотироваться в президенты. Это будет конец политической карьере. Импичмент можно объявить только действующему президенту, а через несколько дней он уже главой государства не будет», — отметил телеведущий.

    Познер подчеркнул, что необходимо воплотить идею в жизнь в ближайшее время. Он заметил, что к политику относятся по-разному во всем мире. Так, в России его по сей день оценивают довольно позитивно. При этом в Западной Европе на Трампа с самого смотрели с подозрением.

    По мнению журналиста, в США действующий президент представлял ультраконсервативное крыло. Он пояснил, что в Штатах примерно половину населения составляют малообразованные, мало зарабатывающие люди.

    «Для них он был своим, он говорил те слова, которые от него хотели услышать», — уточнил Познер.

    Он добавил, что для других граждан Трамп был «человеком, который разрушал Конституцию, мечту и веру».