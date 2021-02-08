Владимир Познер назвал сроки окончания карантина из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предположил, что карантин из-за коронавируса закончится во многих странах мира к июлю. Возвращение к нормальной жизни произойдет из-за массовой вакцинации.

«У меня есть ощущение, что к июлю это будет рассасываться. То есть уже можно будет из России выезжать в разные страны», — предположил журналист на встрече с поклонниками, которая выложена «Познер Online».

Ограничения из-за коронавирусу могут ослабить или снять из-за массовой вакцинации. Однако Познер заранее попросил его не судить строго, если прогнозы телеведущего не сбудутся.

Возможность свободно путешествовать во многие страны, по словам Познера, зависит не только от России, но и от эпидемиологической ситуации в других странах. Он отметил, что в Англии сейчас количество заразившихся вызывает ужас, в Германии ситуация не лучше.

«Во Франции тоже не очень хорошо», —рассказал об обстановке в европейских государствах.

Журналист Владимир Познер в октябре прошлого года резко высказался о людях, которые отрицают существование коронавируса. Он счел их «либо дебилами, либо провокаторами».