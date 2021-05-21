Владимир Познер назвал Бориса Ельцина «русским красавцем»

Владимир Познер рассказал, как в 1980-е делал интервью с будущем первым президентом России Борисом Ельциным. Журналист назвал политика «русским красавцем».

Воспоминания появились на сайте «Познер Online».

Познер взял интервью у Ельцина в конце 1980-х годов. Будущий глава государства на тот момент работал в Госстрое СССР. Тележурналист признался, что тогда его восхитил внешний вид Бориса Ельцина.

«Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза. Такой русский красавец», — вспомнил Познер.

По его утверждению, Ельцин прекрасно отвечал на вопросы, когда интервью «украли», политик предложил помощь.

Борис Ельцин — первый президент России. Впервые занял этот пост в 1991 году, в 1996 году выиграл выбора и занимал эту должность до конца 1999 года.

Ранее Познер высказал мнение, что жители России плохо относятся к первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Журналист связывает это с тем, что многие винят Горбачева в развали Советского Союза. Хотя на самом деле он пытался его сохранить.