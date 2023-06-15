Общество 15 июня 2023, 14:44 Владимир Мединский: в России новыми учебниками по истории и обществознанию будут воспитывать сложных людей

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Советник президента России Владимир Мединский во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что сложных людей в стране будут воспитывать с помощью новых учебников по истории и обществознанию. Об этом написал URA.RU.

Люди, по его словам, перестанут быть восприимчивыми к фейкам и к фальсификации истории.

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«Главная задача обществоведческих исторических предметов — воспитать человека думающего, задающего вопросы, ставящего под сомнение то, что в него вкладывается, и анализирующего. Это воспитание сложного человека», — добавил Мединский.

Главная задача истории и обществознания не в том, чтобы заставить школьника зубрить, а чтобы он начал интересоваться и понимать контекст, резюмировал советник президента.