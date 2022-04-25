Владимир Ефимов: на mos.ru сервис сверки финансово-лицевых счетов стал самой популярной услугой для предпринимателей
Более 343 тысяч обращений от представителей бизнеса Москвы поступило на портал mos.ru за первый квартал этого года. На этом сайте предприниматели могут получить основные государственные услуги и сервисы в имущественно-земельной сфере, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95% из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. С его помощью предприниматели могут, например, узнать актуальную ставку арендной платы, получить детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов, оплатить счета напрямую через mos.ru», — пояснил он.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал об обращениях предпринимателей для заключения различных договоров и дополнительных соглашений к ним, а также с целью получения земли в аренду, выкупа участков.
Более 99% всех обращений предпринимателей по имущественно-земельным вопросам были направлены онлайн, отметил он. Это позволяет существенно сэкономить бизнесу время и повысить прозрачность и уровень доступности городских услуг и сервисов.
Информирование заявителей о статусе обращений происходит в режиме реального времени, оповещения приходят по электронной почте или через личный кабинет на портале. Самый востребованный сервис — сверка финансово-лицевых счетов.
«Еще почти 2,7 тысячи обращений были за госуслугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», свыше 1,1 тысячи — за предварительным согласованием предоставления земельного участка, более тысячи — за госуслугой «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов», — уточнил Гаман.
В общей сложности на портале mos.ru доступно более 40 электронных услуг, связанных с имущественно-земельными отношениями. С помощью услуг в имущественно-земельной сфере бизнес может подать заявку на краткосрочную аренду помещения, проверить статус договора аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью в режиме реального времени.
Помимо этого, на портале можно уточнить сведения о финансово-лицевых счетах, запросить акт сверки расчетов, оплачивать начисления по разным видам счетов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.
Также на mos.ru есть сервис, с помощью которого предприниматели могут записаться на видеоконсультацию по вопросам в сфере землепользования, аренды или жилья.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы опубликовано на сайте mos.ru. Всего там доступно более 200 услуг и сервисов для предпринимателей. Общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч.