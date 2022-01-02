Владимир Ефимов: Москва значительно укрепила свои позиции по экономическим показателям

В 2021 году Москву включили в топ-5 городов мира. Высокие позиции российской столицы достигнуты благодаря развитой экономике, инфраструктуре, культурной среде, уровню безопасности и образования, подчеркнул заммэра Владимир Ефимов. Вместе с тем, город оказался в тройке наиболее привлекательных для жизни мегаполисов.

Инновации в борьбе против COVID-19

По итогам года столица России оказалась лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19.

Список, составленный биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН UNAIDS и международным агентством StartupBlink, учитывал опыт более чем 100 городов и 40 стран.

В результате Москва завоевала бронзу, а опередили ее лишь Сан-Франциско и Нью-Йорк.

На это повлияли в том числе прогрессивные решения на основе искусственного интеллекта в радиологии. Свою лепту внесло и создание единой цифровой платформы здравоохранения, которая обеспечила персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах лечения коронавируса.

Развитый сектор здравоохранения

Помимо прочего, Москва стала лидером в рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021) по развитию сектора здравоохранения и числу университетских бизнес-инкубаторов.

Добиться такого результата помогли инновационные разработки в медицине. Столица с успехом внедряла цифровые сервисы и платформы в первую волну пандемии весной 2020 года. Например, государственные услуги для жителей и предпринимателей, которые были востребованы и после снятия ограничений.

В общем же зачете рейтинга глобальных городов Москва заняла 18-е место. Российская столица поднялась на несколько позиций и опередила такие города, как Мадрид, Торонто, Дубай, Амстердам, Франкфурт и Цюрих.

Москва укрепила свои позиции в двадцатке лучших благодаря работе по привлечению инвестиций, а также улучшению делового климата. Всего в рейтинг входит 156 городов мира.

Привлекательность для жизни, работы и туризма

Международный рейтинг 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities высоко оценил российскую столицу в борьбе за звание удобного для жизни, работы и путешествий мегаполиса.

По мнению авторитетной консалтинговой компании Resonance Consultancy, Москва уверенно удерживает свои позиции, занимая второй год подряд четвертое место.

Рейтинг оценивает рост сразу по множеству параметров, сбалансированность развития города. И тут Москва снова подтверждает свои лидерские позиции, обгоняя таких сильных соперников, как Токио, Дубай, Сингапур, Барселона и Лос-Анджелес. Это отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году Москва значительно укрепила свою позицию в группе показателей «Экономическое процветание», поднявшись с 64 на 25 место. Высокие позиции российской столицы в рейтинге достигнуты благодаря развитой экономике Владимир Ефимов.

Он добавил, что повлияло и стремительное развитие инфраструктуры, культурной среды, уровня безопасности, образования.

Умный и устойчивый мегаполис

По итогам года Москве удалось войти и в топ-7 умных городов мира. Об этом гласит рейтинг Intelligent Community Awards.

Москва получила сразу два сертификата соответствия стандартам ISO для устойчивых и умных городов, отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Это еще раз подтвердило, что Москва соответствует мировым стандартам качества жизни и является одним из самых комфортных и технологичных мегаполисов Эдуард Лысенко.

Независимые эксперты отметили достижения столицы в области развития и использования связи, участия жителей в городском управлении, подготовки специалистов в IT-сфере, повышения цифровой грамотности, а также поддержки и внедрения инноваций

Экосистема для стартапов

На международном конкурсе Global ICT Excellence Awards правительство Москвы заняло второе место в номинации «Стартап-экосистема» среди государственных структур. Первое место досталось Малайзийской корпорации цифровой экономики.

В столице создана целая экосистема для новаторов.Туда входят технопарки с инфраструктурой, субсидии и гранты, отраслевые конкурсы и хакатоны, образовательные и акселерационные программы. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Среди прочих программ правительства Москвы высокой оценки жюри конкурса удостоился Московский инновационный кластер (МИК) и его деятельность по трансформации стартапов в полномасштабный инновационный бизнес Алексей Фурсин.

По его словам, особенность проекта в том, что он объединяет многие основные элементы экосистемы: поиск партнеров и инвесторов, организацию производства, помощь во взаимодействии с крупными компаниями, промышленными, образовательными и научными организациями.

Ресторанный гид «Мишлен»

В октябре московские рестораны впервые включили в гид «Мишлен». Российская столица стала первым городом в постсоветском пространстве, чьи кафе и рестораны отметили звездами и специальными знаками гастрономического гида.

Два столичных заведения также вошли в 50 лучших ресторанов мира — Worldʼs 50 Best Restaurants. Публикация «Красного гида „Мишлен“» поможет городу развивать гастрономический туризм, который набирает популярность во всем мире.

Рейтинг станет мощным стимулом для развития отрасли в целом и повысит конкуренцию среди заведений. В настоящее время в Москве насчитывается 18 тысяч предприятий общественного питания любого уровня, и их количество продолжает расти.

В 2021 году столице также удалось войти в пятерку лидеров по показателям «Человеческий капитал» и «Удобство для бизнеса» среди крупнейших европейских городов и в сотню лучших городов мира для студентов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.