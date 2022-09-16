Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила льготы по аренде почти 100 частным детсадам и школам | 360°

Общество 16 сентября 2022, 11:20 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила льготы по аренде почти 100 частным детсадам и школам РИА «Новости»

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В столице негосударственные образовательные учреждения арендуют у города 98 объектов недвижимости по льготным ставкам. Детсады и школы экономят до 1,7 миллиарда рублей в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва поддерживает организации, работающие в сфере образования. Частные компании могут арендовать помещения у города по льготным ставкам — от одного рубля до 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год», — рассказал Ефимов.

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Он уточнил, что частные учреждения арендуют более 140 тысяч квадратных метров. Льготными условиями аренды могут воспользоваться организации, которые работают на всех ступенях образовательной лестницы — от дошкольного до высшего. Но самыми востребованными считаются помещения для детских садов и школ. Город предоставил льготы 86 таким организациям.

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«Учреждения, которые дают среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование, могут арендовать помещения у города за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год с момента получения соответствующей лицензии», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, такой льготой пользуются 12 организаций, арендующих 16 тысяч квадратных метров городской недвижимости. Еще 65 учреждений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимают более 93 тысяч квадратных метров помещений по ставке 1,8 тысячи рублей за «квадрат».

Гаман обратил внимание, что символический рубль в год платят 15 организаций (по 21 объекту), которые арендуют 32 тысячи квадратных метров недвижимости по городской программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Она действует с 2013 года. По условиям программы, инвесторы на специальных торгах могут арендовать помещения для учреждений образования по ставкам с рыночной оценкой. Если детсад или школа отвечают всем необходимым требованиям департамента образования и науки, то их переводят на льготную арендную ставку.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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