Владикавказ присоединился к акции «Огненные картины войны»

В столице Республики Северная Осетия — Алания зажгли из свечей «огненную картину войны», сообщил сайт телеканала «Звезда».

Акция ежегодно проходит в стране в ночь на 22 июня. Волонтеры Победы создают изображения из горящих свечей в городах воинской славы и городах-героях. Так отдается дань погибшим в Великой Отечественной войне.



Также в Волгограде создали свою «Огненную картину», которая олицетворяет самый знаменитый монумент города — Родину-мать.