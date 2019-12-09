Владельцы заправок сообщили о дефиците дизеля на Дальнем Востоке

Глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков рассказал, что дизель можно приобрести на базах «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». Там приемлемые цены. Но «Роснефть» имеет небольшую емкость и привязана к достаточно загруженной железнодорожной станции.

Чирсков отметил, что там «регулярно происходит сбой выдачи топлива». В ожидании дизеля бензовозы нередко простаивают по 10 часов. В случае «Нефтегазхолдинга» тоже ситуация непростая: по заявкам покупателей база отгружает не более тонны топлива в день. Эксперт рассказал, что на биржах цена значительно выше: примерно на пять рублей за каждый литр.

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Аналитик Reuters Максим Назаров сообщил, что аналогичной ситуацией пару недель назад столкнулись владельцы АЗС в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

«Наступили холода, спрос на зимнее дизельное топливо увеличился, а предложение — нет, поэтому биржевые цены выросли», — пояснил Назаров.

В «Нефтегазхолдинге» отметили, что у компании «скромные возможности», но есть цель доставить максимально возможное количество произведенного топлива в отдаленные районы. До 30% топлива приходится приобретать на бирже, чтобы «не осушить свои АЗС». Коммерческим потребителям достается лишь по одной тонне, в равных объемах.