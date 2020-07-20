Владельцы точек на одном из крупнейших рынков Москвы устроили забастовку

Торговцы вещевого рынка «Садовод» устроили забастовку, потому что им подняли арендную плату. Администрация площадки утверждает, что их заранее предупреждали о повышении цен.

О бунте на рынке «Садовод» сообщил сайт РЕН ТВ. Люди пожаловались, что руководство площадки подняло арендную плату на 20 тысяч рублей. Торговцы требовали встречи с администрацией.

В пресс-службе ТК «Садовод» сообщили РИА «Новости», что в апреле и мае 2020 года торговый комплекс сделал арендаторам скидку в 80%, которая позволила многим из них сохранить бизнес. Эта мера была доступна во время коронавирусной самоизоляции и в течение двух месяцев после нее.

Причем торговцев заранее предупредили, что с 20 июля стоимость аренды вернется к прежним суммам.

«Мы помогли арендаторам пережить кризис и самоизоляцию. Даже сегодня мы идем на компромисс, входим в ситуацию, рассматриваем запросы арендаторов в индивидуальном порядке. Только вместе мы сможем не только вернуться на докризисный уровень, но и достичь новых ступеней развития», — передала пресс-служба слова генерального директора ТК «Садовод» Владислава Новикова.

«Садовод» — рынок, расположенный на 40 гектарах. Он включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно площадку посещают 36,5 миллиона покупателей.