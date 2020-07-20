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    20 июля 2020, 18:52

    Владельцы точек на одном из крупнейших рынков Москвы устроили забастовку

    Борис Ломакин

    Торговцы вещевого рынка «Садовод» устроили забастовку, потому что им подняли арендную плату. Администрация площадки утверждает, что их заранее предупреждали о повышении цен.
    Владельцы точек на одном из крупнейших рынков Москвы устроили забастовку

    О бунте на рынке «Садовод» сообщил сайт РЕН ТВ. Люди пожаловались, что руководство площадки подняло арендную плату на 20 тысяч рублей. Торговцы требовали встречи с администрацией.

    В пресс-службе ТК «Садовод» сообщили РИА «Новости», что в апреле и мае 2020 года торговый комплекс сделал арендаторам скидку в 80%, которая позволила многим из них сохранить бизнес. Эта мера была доступна во время коронавирусной самоизоляции и в течение двух месяцев после нее.

    Причем торговцев заранее предупредили, что с 20 июля стоимость аренды вернется к прежним суммам.

    «Мы помогли арендаторам пережить кризис и самоизоляцию. Даже сегодня мы идем на компромисс, входим в ситуацию, рассматриваем запросы арендаторов в индивидуальном порядке. Только вместе мы сможем не только вернуться на докризисный уровень, но и достичь новых ступеней развития», — передала пресс-служба слова генерального директора ТК «Садовод» Владислава Новикова.

    «Садовод» — рынок, расположенный на 40 гектарах. Он включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно площадку посещают 36,5 миллиона покупателей.