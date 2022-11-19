19 ноября 2022, 20:55
Владельцы приюта в Уфе заявили, что им не хватает средств на содержание животных
Зоозащитница Долматова: в Уфе закончились деньги на содержание тысячи собак в приюте
Более тысячи собак могут выпустить на улицы Уфы, сообщила волонтер и зоозащитница Альбина Долматова. Она рассказала, что у нее больше нет денег на содержание приюта для животных, сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина рассказала, что в начале года выиграла тендер на отлов бездомных собак и их содержание в приюте. Из-за «черных бухгалтеров» она получила не всю сумму, поэтому ей пришлось закладывать свое имущество — чтобы кормить собак и платить работникам.
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«Животных содержать абсолютно не на что, еды нет. Я буквально через неделю начну выпускать животных в город. А это более тысячи собак!» — рассказала Долматова.
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Для привлечения внимания к проблеме зоозащитники пришли к зданию Управления коммунального хозяйства Уфы. По информации издания, никто из чиновников к волонтерам не вышел.
В одном из приютов Свердловской области обнаружили «собачье гетто», сообщило издание «Дни.ру». Зоозащитники сообщили, что животных кормили помоями, не лечили и не ухаживали за ними должным образом.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России могут ввести штрафы за выброс животных. По его словам, вырученные средства предложили направить на строительство приютов.
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