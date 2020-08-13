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    13 августа 2020, 12:05

    Владельцы квартир оплатят штрафы за шумных арендаторов

    Алена Макаренко

    Штрафы хотят наложить на владельцев квартир, даже если шум ночью будут издавать их арендаторы. Правда, нынешняя судебная практика такова, что пострадавшая сторона должна доказывать, что она испытывала неудобства. Об этом напомнил эксперт тематической̆ площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, сообщило РИА ФАН.
    Владельцы квартир оплатят штрафы за шумных арендаторов

    По его словам, попытки сделать нарушение закона о тишине федеральной нормой предпринимались многократно. Сейчас правила, предписывающие соседям соблюдать тишину, прописаны только в приложении к постановлению правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Соответственно, они изложены только на уровне подзаконного акта.

    «Представьте, вы кому-то доверили свой автомобиль, и этот человек попал в ДТП. В таком случае ответственность все равно будет на вас, на владельце автомобиля. То же самое предлагается установить в отношении нарушения закона о тишине, то есть штрафы будут предъявляться непосредственно владельцу помещения», — отметил Склянчук.

    Он объяснил, что собственник квартиры несет ответственность за шум ночью, поскольку разрешил третьим лицам находиться в помещении.

    Эксперт назвал законопроект революционной новеллой, но при этом правильной. Найти нарушителя тишины фактически невозможно, если в квартире идет ремонт и шумят строители.

    Сейчас нужно долго опрашивать соседей и идти в суд, чтобы не на словах рассказывать о нарушении тишины. Законопроект же привлечет в спор управляющие компании, обязанные контролировать соблюдение правил проживания в доме, добавил эксперт.

    Новости SMI.FM