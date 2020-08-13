Владельцы квартир оплатят штрафы за шумных арендаторов

По его словам, попытки сделать нарушение закона о тишине федеральной нормой предпринимались многократно. Сейчас правила, предписывающие соседям соблюдать тишину, прописаны только в приложении к постановлению правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Соответственно, они изложены только на уровне подзаконного акта.

«Представьте, вы кому-то доверили свой автомобиль, и этот человек попал в ДТП. В таком случае ответственность все равно будет на вас, на владельце автомобиля. То же самое предлагается установить в отношении нарушения закона о тишине, то есть штрафы будут предъявляться непосредственно владельцу помещения», — отметил Склянчук.

Он объяснил, что собственник квартиры несет ответственность за шум ночью, поскольку разрешил третьим лицам находиться в помещении.

Эксперт назвал законопроект революционной новеллой, но при этом правильной. Найти нарушителя тишины фактически невозможно, если в квартире идет ремонт и шумят строители.

Сейчас нужно долго опрашивать соседей и идти в суд, чтобы не на словах рассказывать о нарушении тишины. Законопроект же привлечет в спор управляющие компании, обязанные контролировать соблюдение правил проживания в доме, добавил эксперт.