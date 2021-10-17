Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли аренду на Новый год

Новогодняя аренда загородных домов и коттеджей в Подмосковье — при бронировании на период с 31 декабря по 2 января — поднялась в цене на 20-40% в сравнении с 2020 годом. Об этом участники рынка рассказали РИА «Недвижимость».

Как правило, раньше активно начинали бронировать частные дома на Новый год в ноябре, отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин. Но из-за коронавируса и связанных с ним ограничений, уже к середине октября интерес к найму коттеджей в области вырос в три раза к 2020 году.

При этом, по словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-tet Юлии Дымовой, в текущем году отмечен дефицит предложения коттеджей в аренду, поскольку многие собственники, опираясь на опыт прошлогодних ковид-ограничений, решили встретить праздник в кругу семьи. Так, общий объем предложения по краткосрочной аренде сократился на четверть.

«Базовый ценник при бронировании домов на новогодние праздники в сравнении с прошлым годом вырос на 20-40%», — сообщила Дымова.

При этом Кромочкин отметил, что на фоне резко сокращающегося предложения цены на аренду загородных домов в регионе в новогодние праздники могут прирасти еще на 10-20%.