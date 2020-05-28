Владельцы контактного зоопарка Владивостока вернулись за брошенными питомцами

Животных из контактного зоопарка во Владивостоке снова забрал его владелец. Питомцы несколько дней были предоставлены сами себе. Ухаживали за ними неравнодушные люди из Владивостокского океанариума.

Животных отправили на базу отдыха «Орион», где появится новый зоопарк. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель директора океанариума Борис Киричевский.

«Животных мы передали ООО „Планета“, с кем был заключен договор на аренду нашего помещения. Мы не могли их удерживать», — пояснил он.

По словам Киричевского, питомцев бросили, поскольку в команде владельцев возникло недопонимание. У «Планеты» уже два месяца не было официального работника. За зоопарком ухаживала девушка-волонтер, которая в итоге уехала.

«Возможно думая, что животных, как и обещали, вывезут или будут кормить», — предположил представитель океанариума.

Он добавил, что деньги за питание и содержание животных океанариуму так и не вернули. Кроме того, с ООО «Планета» до сих пор действует арендный договор. Долг по нему достиг порядка 700 тысяч рублей.

Сначала продукты покупали сотрудники океанариума — они кормили обитателей контактного зоопарка с пятницы по понедельник. Потом еду приносили другие люди, ее тоже отдали владельцам животных.

Зоопарк располагался в здании океанариума. Из-за долгов по аренде его владелец покинул помещение несколько дней назад. Питомцев хозяева бросили, а от всех предложений по рассрочке платежей отказались.

Прокуратура начала проверку, после чего возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Их приютил Владивостокский океанариум. Енотов, дикобразов, филина, ворона, белку, улиток и попугаев океанариум думал оставить у себя.