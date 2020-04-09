Владельцы кафе взяли деньги за банкет и закрыли заведение на карантин
Ольга Жумашева, жительница Челябинска, оплатила банкет в местном кафе на 28 марта, но заведение закрылось на карантин. Руководство кафе на связь не выходит и деньги не возвращает. Об этом написало ИА Ura.ru.
Женщина поделилась своим возмущением в социальной сети «ВКонтакте». Она написала, что кафе «Густо Место» обманывает людей. Они берут деньги за банкет, говорят, что не закрыты, а в день проведения мероприятия сообщают, что могут лишь сделать доставку на дом.
«На просьбы и заявления вернуть деньги, начинают прятаться, не отвечают на письма, обманывают, что не работают. Отправила им миллион писем, звонила, просила — бесполезно! Будьте осторожны!!!», — заявила Ольга.
Заведение отказалось давать комментарии изданию по данному вопросу.