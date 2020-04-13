    13 апреля 2020, 14:20

    Владельцы дач смогут заработать во время режима самоизоляции

    Анастасия Кременчугская

    Во время режима самоизоляции россияне стали чаще снимать в аренду загородный дома и коттеджи. Мало кто хочет оставаться в квартире в теплые весенние дни. Об этом написал «ФедералПресс».

    За последние пару недель спрос на аренду загородной недвижимости вырос в среднем на 40%, при этом это касается как благоустроенных коттеджей, так и дач с печным отоплением.

    Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи», сообщил, что предложений в данном сегменте не так много. Собственники поняли, что их дома пользуются спросом. В связи с этим они согласны сдавать их в аренду на время продажи.

    «Пустующие квартиры россияне в основном сдают, чтобы покрыть затраты на коммунальные платежи, а вот с дачными домами дела обстоят иначе, у большинства они не ассоциировались с недвижимостью, которая может приносить доход, сейчас ситуация меняется», — пояснил Хусаинов.

    Собственники также рассматривают вариант продажи дома, поскольку может случиться так, что арендаторы наведут порядок в помещении и не захотят оттуда съезжать.