Владельцы дач смогут заработать во время режима самоизоляции

За последние пару недель спрос на аренду загородной недвижимости вырос в среднем на 40%, при этом это касается как благоустроенных коттеджей, так и дач с печным отоплением.

Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи», сообщил, что предложений в данном сегменте не так много. Собственники поняли, что их дома пользуются спросом. В связи с этим они согласны сдавать их в аренду на время продажи.

«Пустующие квартиры россияне в основном сдают, чтобы покрыть затраты на коммунальные платежи, а вот с дачными домами дела обстоят иначе, у большинства они не ассоциировались с недвижимостью, которая может приносить доход, сейчас ситуация меняется», — пояснил Хусаинов.

Собственники также рассматривают вариант продажи дома, поскольку может случиться так, что арендаторы наведут порядок в помещении и не захотят оттуда съезжать.