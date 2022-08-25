Владельцы Bookmate объявили об уходе из России

Ирландская компания Bookmate Limited, владелец приложения цифровых книг Bookmate, уходит из России. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с условиями недавней сделки ирландской компании с «Яндексом».

По его словам, решение приняли после покупки платформы российской компанией. «Яндекс» уже получил права на бренд.

При этом сервис с названием Bookmate может продолжить работу в СНГ. Прежняя команда сосредоточится на рынках Европы и Азии.

Когда именно ирландцы уйдут с российского рынка, пока неизвестно.

«После продажи платформы „Яндексу“ теперь именно последний будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии», — также подтвердил топ-менеджер одного из книжных издательств (Андрей Баев — это генеральный директор российского подразделения Bookmate).

Ранее стало известно, что популярная площадка с аудиокнигами Storytel покидает Россию. Эту информацию подтвердили в офисе компании. Приложение перестанет работать 1 октября.