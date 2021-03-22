Владельцы Angry Birds и «Свинки Пеппы» захотели засудить юриста за посты в соцсетях

Судебный эксперт и основатель Школы оценщиков интеллектуальной собственности Александр Костин получил от правообладателей Angry Birds и «Свинки Пеппы» судебные иски. В одном из них говорится, что Костин использовал изображение персонажей для продвижения своих курсов в социальных сетях.

«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — рассказал «Коммерсанту» руководитель юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, который представляет обоих истцов.

В результате за незаконное использование образа свинки правообладатель требует от Костина 70 тысяч рублей, за птичек — 80 тысяч рублей.

Сам Костин считает, что Semenov & Pevzner просто хотят создать основания для его отстранения от судебной экспертизы из-за спора с правообладателем. В январе суд назначил его экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds. Речь идет о региональном супермаркете, где продавали торт в виде птички из этой франшизы. Костин также отметил, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз и в группах обсуждается практика и по указанным товарным знакам.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов добавил, что эксперт, как правило, успешно занижал сумму требований в подобных делах. И в российской практике это первый такой иск против судебного эксперта.