Владельцы 3D-принтеров решили бесплатно помогать медикам

Инженер из Уфы Александр Улитин отметил, что координирует волонтеров в республике.

«Самые активные группы — у нас, в Питере и Москве. Движение наше работает уже несколько недель. И обращений становится все больше. Иногда пишут руководители больниц. По большей части — сами врачи, которые хотят больше защитить себя. Мы, конечно, не изобретали велосипед: такие движения до нас были во многих странах. Есть уже готовые модели деталей, которые мы и печатаем», — уточнил Улитин.

Мейкер пояснил, что не хочет оказаться пациентом, «который останется без помощи, потому что врачи были недостаточно защищены».

«Я хочу, чтобы максимальное количество врачей было ограждено от вируса», — заявил инженер.

Координатор Анастасия Алферьева из Самары рассказала, что сначала самостоятельно помогала знакомым медикам, а потом нашла сайт движения. Подобные уже давно действуют в Европе.

«Преимущественно все материалы собираем сами: кто-то может обеспечить ПЭТ для щитков, кто-то пластик, резинки и другое необходимое. Все модели находятся в общем доступе на доступных ресурсах мейкеров», — заметила Алферьева.

По ее словам, участники движения стараются помочь всем.

«Хотелось бы, чтобы о наших возможностях узнали как можно больше медиков, чтобы могли позаботиться о себе», — подчеркнула она.

Присоединиться к движению «Мейкеры против COVID» можно через сайт.