Владельцу сети «7Я» и франшизы Spar не дали вылететь в Дубай из-за долгов по зарплате

Генеральному директору «Интерторга» Мушвигу Абдуллаеву не дали выехать из Санкт-Петербурга в Дубай. Как узнали СМИ, полицейские предложили ему сначала погасить заложенность перед сотрудниками магазинов Spar и «7Я».

Как стало известно «Фонтанке», у полиции не было формальных оснований для задержания бизнесмена в аэропорту Пулково, поэтому они «по-хорошему попросили проехать Абдуллаева с ними в полицию Московского района». В отделе генеральному директору «Интерторга» посоветовали немедленно изыскать средства и закрыть вопрос с зарплатами, в частности на эти цели могли бы пойти деньги, которые бизнесмен собирался потратить в Дубае.

«Не увидим никаких движений — мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе», — цитирует издание стражей порядка.

В понедельник около 200 бывших сотрудников компании Абдуллаева провели день в очереди в ожидании выплат зарплат за ноябрь и частично за декабрь, однако так и не получили деньги. По данным издания, всего компания задолжала 500 людям. Общая сумма долга по зарплате превышает 10 миллионов рублей.

Ранее «Интерторг» объявил о закрытии всех магазинов Spar и «7Я» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.