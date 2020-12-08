Владельцев жилья предупредили о новых запретах в 2021 году

«С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — отметил Кричевский.

По новым правилам, использование газовой плиты можно запретить до диагностики за счет жильца, однако массовые проверки без необходимости организовывать не будут.

Россиянам запретят оставлять свечи и горящие сигареты на балконах и лоджиях. Все решетки на окнах подвалов должны будут открываться. Обратят внимание и на решетки на окнах первых этажей, если они связаны с эвакуационным выходом из здания.

Ранее эксперт тематической̆ площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что владельцев жилья могут начать штрафовать за шумных арендаторов.