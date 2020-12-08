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    08 декабря 2020, 07:13

    Владельцев жилья предупредили о новых запретах в 2021 году

    Андрей Иванов

    Россиян, которые владеют жилой недвижимостью, со следующего года ждет ряд новых запретов. Газовой плитой будет нельзя пользоваться без прохождения технического обслуживания, а цокольные этажи придется освободить от вещей. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
    Владельцев жилья предупредили о новых запретах в 2021 году

    «С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — отметил Кричевский.

    По новым правилам, использование газовой плиты можно запретить до диагностики за счет жильца, однако массовые проверки без необходимости организовывать не будут.

    Россиянам запретят оставлять свечи и горящие сигареты на балконах и лоджиях. Все решетки на окнах подвалов должны будут открываться. Обратят внимание и на решетки на окнах первых этажей, если они связаны с эвакуационным выходом из здания.

    Ранее эксперт тематической̆ площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что владельцев жилья могут начать штрафовать за шумных арендаторов.